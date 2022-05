Crollo della produttività, Wall Street affonda. Sfuma effetto Fed

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

informatica

telecomunicazioni

Salesforce

Nike

Apple

Microsoft

Booking Holdings

Charter Communications

Cognizant Technology Solutions

Pinduoduo Inc Spon Each Rep

Ebay

Mercadolibre

(Teleborsa) -, nel primo trimestre,, e nuovein aumento, peggio delle attese. Fattori che contribuiscono a mandareIl listino americano taglia il traguardo di metà seduta in forte ribasso dimenticando il rally della vigilia sostenuto dalla Federal Reserve che ha alzato i tassi di interesse di 50 punti base ed escluso un ritocco di 75 punti nella prossima riunione.Affondano gli indici statunitensi: il Dow Jones affonda con una discesa del 2,89%, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, l'crolla del 3,29%, scendendo fino a 4.159 punti. In forte calo il(-4,66%); con analoga direzione, pesante l'(-3,52%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-5,20%),(-4,65%) e(-3,77%).In questaper la Borsa di New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -7,25%.In perdita, che scende del 5,75%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,21 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 4,65%.Tra i(+4,06%) e(+2,65%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -12,87%.Sensibili perdite per, in calo dell'11,55%.In apnea, che arretra del 10,29%.Tonfo di, che mostra una caduta del 9,36%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 21,39K unità)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 9,9%; preced. 1%)14:30: Produttività, trimestrale (atteso -5,4%; preced. 6,3%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 182K unità; preced. 181K unità)14:30: Variazione occupati (atteso 391K unità; preced. 431K unità).