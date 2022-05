L'Europa frena dietro Wall Street. Piazza Affari svetta

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -che frenano sul finale seguendo l'andamento prudente di Wall Street, in vista del dato di domani sull'inflazione americana di aprile. Dalla statistica il mercato attende infatti indicazioni sulle prossime mosse di politica monetaria della Federal Reserve.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,055. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,34%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 100,8 dollari per barile, in forte calo del 2,23%.Lopeggiora, toccando i +201 punti base, con un aumento di 9 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,01%.ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,15%, composta, che cresce di un modesto +0,37%; performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,51%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, dove alcune big sono state premiate per i conti trimestrali migliori delle previsioni: ilmostra una plusvalenza dell'1,04%, bloccando così la scia ribassista sostenuta da quattro cali consecutivi, che ha preso il via mercoledì scorso, mentre, al contrario, ilè crollato del 2,80%, scendendo fino a 24.920 punti.Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,19 miliardi di euro, in calo del 14,32%, rispetto ai 2,56 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,66 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,55 miliardi.di Milano, troviamo(+7,85%),(+5,46%),(+3,91%) e(+3,87%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,60%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,00%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,45%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,65%.di Milano,(+4,84%),(+3,69%),(+3,42%) e(+2,93%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,35%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,46%.In perdita, che scende del 2,34%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,91%.Tra ledi maggior peso:01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 2,6%; preced. -2,8%)10:00: Produzione industriale, mensile (atteso -1,9%; preced. 4%)10:00: Produzione industriale, annuale (atteso 1,3%; preced. 3,4%)11:00: Indice ZEW (atteso -42 punti; preced. -41 punti)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 7,8%; preced. 8,3%).