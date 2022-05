Rimbalzano le borse asiatiche, Tokyo incontenibile

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) -, favoriti anche da un, che sul finale di seduta quasi azzera le perdite. In un'intervista nel corso della seconda parte della giornata, il presidente della Federal Reserveha affermato che la battaglia per controllare l'inflazione "comprenderebbe un po' di dolore" e ha ribadito la sua aspettativa di unin ciascuno dei prossimi due incontri della Fed, pur promettendo che "siamo pronti a fare di più".Scambi in forte rialzo per la Borsa di, con il, che sta mettendo a segno un guadagno del 2,55%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza(+0,15%), che si posiziona in prossimità dei livelli precedenti. Positiva Shanghai, che guadagna lo 0,79%. Su di giri(+1,95%); con analoga direzione, effervescente(+2,07%). Buona la prestazione di(+0,95%); come pure, ottima la prestazione di(+1,87%).Piccolo spunto rialzista per l', che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,32%. Allunga timidamente il passo l', che tratta con un modesto progresso dello 0,23%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,13%.Il rendimento per l'è pari 0,24%, mentre il rendimento deltratta 2,82%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:00:50: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,8%)04:00: Produzione industriale, annuale (preced. 5%)04:00: Tasso disoccupazione (preced. 5,8%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (preced. -3,5%).