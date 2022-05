Mercati deboli. Milano chiude sulla parità

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con gli investitori che si trovano a soppesare una serie di fattori negativi, anche se la seduta è stata priva di grandi spunti. I dati macroeconomici di questa mattina hanno mostrato un calo della produzione industriale cinese e delle vendite al dettaglio in, con i lockdown che hanno impattato più dell'atteso e alimentato i timori di una recessione globale. Inoltre, la Commissione europea ha tagliato le stime di crescita dell'sia per l'anno in corso che per il seguente, mentre i prezzi dell'energia stanno spingendo l'inflazione verso livelli record. Intanto, lanon lascia intravvedere soluzioni e i blocchi dei porti ucraini lanciano segnali preoccupanti per le forniture alimentari.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a 0%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.812,5 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,47%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +189 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,82%.sottotonoche mostra una limatura dello 0,45%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,63%, e deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.A Milano, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 24.033 punti, mentre, al contrario, balzo del, che archivia la giornata a 26.245 punti.In frazionale calo il(-0,28%); in frazionale progresso il(+0,4%).Alla chiusura della Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 2,2 miliardi di euro, in deciso ribasso (-12,84%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 2,52 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,61 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,57 miliardi.di Milano, troviamo(+8,12%),(+5,07%),(+4,27%) e(+3,96%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,66%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,48%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,16%.In perdita, che scende del 2,02%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,38%),(+4,32%),(+3,52%) e(+3,23%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,83%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,95 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 4,29%.Sensibili perdite per, in calo del 3,42%.Tra lepiù importanti:01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,9%)04:00: Produzione industriale, annuale (atteso 0,4%; preced. 5%)04:00: Tasso disoccupazione (preced. 5,8%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso -6,1%; preced. -3,5%)11:00: Bilancia commerciale (preced. -7,6 Mld Euro).