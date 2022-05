Prevalgono le vendite a New York con timori per crescita globale

Morgan Stanley

McDonald's

Rivian

Ford

Carvana

JetBlue Airways

Spirit Airlines

Frontier Group Holdings

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

utilities

informatica

beni di consumo secondari

materiali

Chevron

Boeing

Travelers Company

Merck

Salesforce

Microsoft

Apple

Intel

Netflix

Seagen

Pinduoduo Inc Spon Each Rep

Electronic Arts

Atlassian

Okta

Asml Holding Nv Eur0.09 Ny Registry

Datadog

(Teleborsa) -, con gli investitori che si trovano a. I dati macroeconomici di questa mattina hanno mostrato un calo della produzione industriale cinese e delle vendite al dettaglio in Cina, con i lockdown che hanno impattato più dell'atteso. Inoltre, la Commissione europea ha tagliato le stime di crescita dell'Eurozona sia per l'anno in corso che per il seguente. Intanto, la guerra non lascia intravvedere soluzioni e i blocchi dei porti ucraini lanciano segnali preoccupanti per le forniture alimentari.Singole giornata positive, come quella di venerdì, non fanno comunque cambiare idea alla maggior parte degli analisti, che continuano a prevedere ulteriori cali nel breve termine. "Con le valutazioni ora più attraenti, i mercati azionari così ipervenduti e i tassi potenzialmente stabilizzati al di sotto del 3%, i titoli sembrano aver iniziato- hanno scritto gli analisti di- Dopodiché, rimaniamo fiduciosi sul fatto che". Per quanto riguarda l'S&P 500, Morgan Stanley stima che l'indice possa arrivare fino a 3.400 punti, un livello dove si trovano sia una giusta valutazione che un supporto tecnico.Sul, occhi puntati su(che ha comunicato la decisione di lasciare la Russia dopo 30 anni nel paese, con un contraccolpo fino a 1,4 miliardi di dollari),(conche continua a vendere azioni del produttore statunitense di pick-up elettrici),(che stima un profitto significativo nel 2023 grazie a un piano aggressivo di riduzione di costi) e(che ha lanciato un'offerta ostile per acquisire, raccomandando di non accettare quella di)., che scambia con un calo dello 0,26% sul; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 4.001 punti. Variazioni negative per il(-1,14%); come pure, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,63%.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i(+1,60%) e(+0,42%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,48%),(-1,32%) e(-0,92%).del Dow Jones,(+1,86%),(+1,38%),(+1,31%) e(+1,14%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,91%.scende dell'1,50%.Calo deciso per, che segna un -1,27%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,25%.Al top tra i, si posizionano(+3,74%),(+2,76%),(+1,59%) e(+1,21%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,18%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,78%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,47%.In perdita, che scende del 3,40%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Empire State Index (atteso 17 punti; preced. 24,6 punti)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,5%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 6,9%)15:15: Produzione industriale, annuale (preced. 5,5%)15:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,9%).