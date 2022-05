Borsa asiatiche in pesante calo. Crolla Tencent dopo i conti

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, che si muovono in tandem rispetto al tonfo di Wall Street. Male il comparto, che sconta dati negativi sulle vendite di alcuni pesi massimi del settore. Le azioni, in particolare, sono scese di oltre il 6% dopo aver registrato una crescita piatta dei ricavi e un dimezzamento degli utili nel primo trimestre, la peggiore performance da quando è stata quotata in borsa nel 2004. La società ha incolpato i tagli alla spesa pubblicitaria da parte delle imprese di consumo, e-commerce e viaggi per la sua performance negativa.Pioggia di vendite sul listino di, che scambia con una pesante flessione dell'1,95%, interrompendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, cede alle vendite, che retrocede dello 0,38%.scende dello 0,12%.Depresso il mercato di(-2,55%); sulla stessa linea, negativo(-1,23%). In netto peggioramento(-1,89%); come pure, pessimo il mercato di(-1,53%).Sul fronte, in Giappone gli ordini di macchinari del settore privato migliorano a marzo, mentre la bilancia commerciale di aprile mostra un deficit per 839,2 miliardi yen.Controllato progresso per l', che scambia in salita dello 0,52%. Piccolo spunto rialzista per l', che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,37%. Allunga timidamente il passo l', che tratta con un modesto progresso dello 0,23%.Il rendimento dell'è pari 0,24%, mentre il rendimento delscambia 2,81%.Tra i datisui mercati asiatici:00:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso 3,7%; preced. -9,8%)01:50: Bilancia commerciale (atteso -1.150 Mld ¥; preced. -414,1 Mld ¥)01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 1,2%).