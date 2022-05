Borse europee negative assieme a Milano. Positiva Generali

Target

(Teleborsa) -, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. A pesare sui mercati è il tonfo di Wall Street, zavorrata dai risultati trimestrali negativi dei colossi del retail come, che aumentano le preoccupazioni sull'impatto dell'inflazione sui margini dell'aziende. "Lenei prossimi mesi, visto l'elevato rischio di una brusca flessione dell'attività economica dovuta al conflitto e al forte aumento dei costi energetici, soprattutto in Europa - ha commentato Norman Villamin, Chief Investment Officer (Wealth Management), Union Bancaire Privée - Siamo quindi cauti sull'azionario, soprattutto perché le valutazioni attuali non tengono conto di un potenziale scenario di recessione in Europa. Negli Stati Uniti invece un ulteriore aumento dei rendimenti obbligazionari potrebbe pesare sui multipli di valutazione".Scambia in positivo, anche se ha perso terreno rispetto all'apertura, dopo checon i conti del primo trimestre, nonostante le svalutazioni in Russia . "Con ricavi, margini, utili e patrimonio tutti ben al di sopra del consensus, e la conferma dei target del piano, Generali sta performando eccezionalmente bene e", hanno scritto gli analisti diLieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,37%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,31%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 109,1 dollari per barile.Aumenta di poco lo, che si porta a +196 punti base, con un lieve rialzo di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,92%.in apnea, che arretra dell'1,87%, tonfo di, che mostra una caduta del 2,03%, e lettera su, che registra un importante calo dell'1,79%.Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre l'1,17%; sulla stessa linea, perde terreno il, che retrocede a 25.987 punti, ritracciando dell'1,19%.In ribasso il(-1,45%); con analoga direzione, depresso il(-2,08%).di Milano, troviamo(+0,64%),(+0,58%) e(+0,51%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,72%.Scende, con un ribasso del 3,36%.Crolla, con una flessione del 3,32%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,10%.di Milano,(+1,20%) e(+0,82%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,43%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,89%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,65%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,04%.Tra ledi maggior peso:00:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso 3,7%; preced. -9,8%)01:50: Bilancia commerciale (atteso -1.150 Mld ¥; preced. -414,1 Mld ¥)14:30: PhillyFed (atteso 16 punti; preced. 17,6 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 200K unità; preced. 203K unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,3%).