Giornata difficile per l'equity europeo. Milano in rosso

Target

Walmart

Generali

Jefferies

JPMorgan

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Generali Assicurazioni

Saipem

Unicredit

Tenaris

Amplifon

Moncler

Campari

Ariston Holding

Danieli

Alerion Clean Power

Banca MPS

Carel Industries

Antares Vision

Piaggio

Brunello Cucinelli

(Teleborsa) -. Giornata "no" anche per il listino milanese, che tuttavia mostra cali meno consistenti. A pesare sui mercati è il tonfo di Wall Street, zavorrata dai risultati trimestrali negativi dei colossi del retail come, che aumentano le preoccupazioni sull'impatto dell'inflazione sui margini dell'aziende. Iglobale si fanno sempre più forti.Spicca la performance positiva di, che ha battuto le attese degli analisti con i conti del primo trimestre , nonostante le svalutazioni in Russia. "Con ricavi, margini, utili e patrimonio tutti ben al di sopra del consensus, e la conferma dei target del piano, Generali sta performando eccezionalmente bene e", hanno scritto gli analisti di. Dello stesso avviso anche: "Dopo le recenti incertezze relative al management e alla composizione del consiglio di amministrazione,delle azioni".Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,052. L'continua gli scambi a 1.829,6 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,77%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 108 dollari per barile.Sale lo, attestandosi a +197 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,91%.in apnea, che arretra dell'1,51%, tonfo di, che mostra una caduta del 2,06%, e lettera su, che registra un importante calo dell'1,68%.Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dello 0,79% sul; sulla stessa linea, perde terreno il, che retrocede a 26.082 punti, ritracciando dello 0,83%.In rosso il(-1,2%); come pure, pesante il(-1,85%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,67%),(+1,09%) e(+0,53%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,61%.Scende, con un ribasso del 3,16%.Crolla, con una flessione del 2,70%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,65%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,39%),(+2,16%),(+1,31%) e(+1,29%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,52%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,60%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,45%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,29%.Tra lepiù importanti:00:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso 3,7%; preced. -9,8%)01:50: Bilancia commerciale (atteso -1.150 Mld ¥; preced. -414,1 Mld ¥)14:30: PhillyFed (atteso 16 punti; preced. 17,6 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 200K unità; preced. 203K unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,3%).