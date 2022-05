Le borse europee centrano il rimbalzo

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Nexi

Stellantis

Exor

Inwit

Saipem

Mfe B

Wiit

Juventus

SOL

Ferragamo

Tod's

Rai Way

Brunello Cucinelli

(Teleborsa) -, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee. Segnali positivi giungono dai derivati statunitensi che lasciano presagire un rimbalzo anche per la borsa di Wall Street, più tardi. A dare da assist ai listini azionari contribuisce la decisione della banca centrale cinese di ridurre i tassi sui prestiti a 5 anni per supportare l’economia del paese. Gli investitori guardano anche allaed al via libera del Senato USA ad aiuti militari e umanitari per 40 miliardi di dollari.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,059. Lieve aumento dell', che sale a 1.844,6 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 112,2 dollari per barile.Sale lo, attestandosi a +199 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,98%.exploit di, che mostra un rialzo dell'1,88%, su di giri(+1,88%);avanza dell'1,39%. A Milano, scambia in deciso rialzo il(+1,89%), che raggiunge i 24.519 punti; sulla stessa linea, balzo del, che continua la giornata a 26.736 punti.di Milano, troviamo(+5,16%),(+4,08%),(+3,78%) e(+3,54%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,98%.del FTSE MidCap,(+3,55%),(+3,08%),(+2,96%) e(+2,77%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,59%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,43%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,18%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,66%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 1,2%)08:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 31,5%; preced. 30,9%)08:00: Prezzi produzione, mensile (atteso 1,4%; preced. 4,9%)08:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,2%; preced. -1,2%)08:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso -7,2%; preced. 1,3%).