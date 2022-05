Wall Street sale dopo il pesante sell-off della settimana scorsa

VMWare

(Teleborsa) -, con l'S&P 500 che era entrato brevemente in bear market nella seduta di venerdì. Segnali incoraggianti arrivano dal viaggio in Asia di Joe Biden, con il presidente USA che ha dichiarato di stare v. "Ci sto pensando - ha detto Biden - Non abbiamo imposto nessuna di queste tariffe. Sono state imposte dall'ultima amministrazione e sono allo studio".Sul, la cloud companycorre in borsa dopo che indiscrezioni di stampa hanno parlato di un interessamento per un'acquisizione da parte del produttore di chip, che avrebbe avviato le trattative in questo senso. Sale anche, seguito di indiscrezioni secondo cui il produttore di videogiochi sta attivamente cercando una vendita o una fusione., con il, che mostra una plusvalenza dello 0,77%; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 3.922 punti (+0,47%). Sui livelli della vigilia il(-0,04%); guadagni frazionali per l'(+0,52%). In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,78%),(+1,13%) e(+1,03%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,35%),(+2,68%),(+1,81%) e(+1,80%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,03%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,66%.Tra i(+3,34%),(+3,03%),(+2,82%) e(+2,53%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,71%.Seduta negativa per, che scende del 4,58%.Sensibili perdite per, in calo del 2,97%.In apnea, che arretra del 2,79%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:15:45: PMI composito (preced. 55,1 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 57,9 punti; preced. 59,2 punti)15:45: PMI servizi (atteso 55,4 punti; preced. 55,6 punti)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. -8,6%)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,8%).