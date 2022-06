Senza direzione i mercati europei. Aumenta pressione per BCE

Deutsche Bank

Saipem

Nexi

BPER

Euro / Dollaro USA

oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Stellantis

Pirelli

BPER

Moncler

Amplifon

Saipem

Ferrari

Terna

OVS

Piaggio

Autogrill

Credem

Reply

SOL

Antares Vision

Sesa

(Teleborsa) - Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela che regna in Europa, e scambia sulla linea di parità. Oltre ai risvolti economici della guerra in Ucraina, gli investitori guardano alsui tassi di interesse. Robert, governatore della banca centrale austriaca, ha detto che "un aumento di 50 punti base invierebbe un segnale chiaro e necessario che la BCE è seriamente intenzionata a combattere l'inflazione", mentreprevede ora che Francoforte aumenterà i tassi di, diventando la prima grande banca ad allontanarsi dal consensus di 25 punti base.Gli operatori sono anche trovati a valutare i, con il tasso di disoccupazione italiano di aprile che è rimasto stabile all'8,4%, il settore manifatturiero italiano che è cresciuto al ritmo più lento in oltre un anno e mezzo a maggio, e il tasso disoccupazione dell'Eurozona di aprile che è rimasto stabile al 6,8%.Tra le società che hanno effettuatoprima dell'apertura del mercato, si muove in netto ribasso(che ha invertito la direzione rispetto a un'apertura in ottimo rialzo), dopo che ha annunciato la vendita dellea KCAD per 550 milioni di dollari. Positive, dopo che la prima ha sottoscritto un accordo per rilevare dalla seconda (e dalla controllata Banco di Sardegna) leL'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,14%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,30%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 116,2 dollari per barile.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,00% a quota +198 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,11%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,32%, piccola perdita per, che scambia con un -0,21%, e poco mosso, che mostra un +0,1%.Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 24.524 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 26.781 punti, sui livelli della vigilia.Leggermente negativo il(-0,3%); sulla stessa tendenza, in ribasso il(-0,82%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,65%),(+2,41%),(+2,19%) e(+1,77%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,62%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,24%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,85%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,85%.Tra i(+3,46%),(+2,69%),(+2,51%) e(+1,99%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,63%.Scende, con un ribasso del 2,97%.Crolla, con una flessione del 2,47%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,42%.Tra lepiù importanti:02:30: PMI manifatturiero (atteso 53,2 punti; preced. 53,5 punti)08:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 4%; preced. -1,7%)08:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,9%)10:00: PMI manifatturiero (atteso 54,4 punti; preced. 55,5 punti)11:00: Tasso disoccupazione (atteso 6,8%; preced. 6,8%).