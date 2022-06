Tokyo positiva, resto dell'Asia in calo. Focus su indici PMI

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, in una seduta in cui gli investitori si sono trovati a valutare i dati degli indici PMI Manifatturieri di tutta la regione . È emerso che iregionali e globali, con il Giappone e la Corea del Sud (ma anche altre economie minori) che hanno registrato cali della produzione.mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,52%, mentre, al contrario, cedono alle vendite, che retrocede dello 0,32%, e Shanghai, che lima lo 0,51%. In discesa(-1,13%); pressoché invariato(-0,03%); come pure, sui livelli della vigilia(-0,08%). I mercati insono chiusi per festività.Composto rialzo per l', che si muove con un guadagno dello 0,27%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,13%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,18%.Il rendimento dell'scambia 0,24%, mentre il rendimento per ilè pari 2,79%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:02:30: PMI manifatturiero (atteso 53,2 punti; preced. 53,5 punti).