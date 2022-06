Seduta positiva a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Avvio di settimana al rialzo per la borsa di Wall Street, in una seduta priva di spunti macroeconomici e dopo aver terminato la scorsa ottava in calo.Venerdì scorso, è stato reso noto ilche ha evidenziato una crescita di 390.000 nuovi posti di lavoro, confermando i timori di unapiù aggressiva sul fronte dei tassi di interesse.A fare da assist ai listini azionari mondiali contribuisce il progressivo ritorno alla normalità delle principali città cinesi dopo gli ultimi lockdown anti Covid.Sulle prime rilevazioni, ilavanza a 33.109 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che continua la giornata a 4.151 punti. Effervescente il(+1,69%); come pure, positivo l'(+1,2%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,67%),(+1,53%) e(+1,33%).del Dow Jones,(+2,84%),(+1,83%),(+1,65%) e(+1,33%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,62%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,51%.Tra idel Nasdaq 100,(+12,83%),(+7,25%),(+5,84%) e(+5,01%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,37%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,64%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,48%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,62%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Bilancia commerciale (atteso -89,3 Mld $; preced. -109,8 Mld $)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 2,7%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -1,35 Mln barili; preced. -5,07 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 207K unità; preced. 200K unità)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,3%; preced. 8,3%).