Elica sale in borsa dopo lancio LHOV. Mercato apprezza diversificazione

Elica

Equita

Elica

(Teleborsa) -per, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di cappe e piani aspiranti da cucina. In una giornata in cui Piazza Affari è il fanalino di coda in Europa, l'azienda marchigiana è una delle migliori dell'intero listino. Il titolo era salito anche nella giornata di ieri, quando c'era stato il, un nuovo prodotto che combina in un'unica soluzione forno, piano ad induzione e cappa, con l'AD Giulio Cocci che ha parlato di unae di una "strategia chiara, semplice, lineare" e che Elica sta "mettendo a terrà a grande velocità"."Crediamo che il lancio del nuovo prodotto sia una(aumento diversificazione, miglioramento dei margini) econ Elica che sta sempre più diventando un operatore cooking branded (da mono prodotto con rilevante esposizione al OEM)", hanno scritto gli analisti diInoltre, il management si è detto soddisfatto dell'andamento del business negli ultimi mesi,e ha confermato l'obbiettivo di concludere operazioni di M&A nel 2022 per migliorare la penetrazione nel mondo cooking.Spicca il volo, che. Nel corso della seduta ha toccato un massimo di 3,285, mentre aveva chiuso la seduta di ieri a quota 3,11. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 3,285 e successiva a quota 3,455. Supporto a 3,115.