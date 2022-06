Giornata negativa per Piazza Affari, scende lo spread

Leonardo

(Teleborsa) - Le borse europee recuperano parte dei ribassi nell'ultima parte della seduta, chiudendo comunque la giornata in rosso. Il. Sale intanto l'attesa per il meeting della BCE in programma giovedì 9 giugno, con gli analisti che si aspettano una conferma delle politiche di normalizzazione. "Le nuove proiezioni macro pubblicate giovedì mostreranno presumibilmente un'inflazione ancora più elevata, con una previsione a medio termine che si assesta intorno al 2% - ha spiegato Peter Goves, Fixed-Income Research Analyst, MFS Investment Management - Ciò significa che i criteri di forward guidance saranno soddisfatti". Francoforte dovrebbe quindi annunciare laa giugno e ribadire l'intenzione dientro la fine del terzo trimestre.In cima al FTSE MIB si posiziona, dopo indiscrezioni di stampa secondo cui l'Egitto sarebbe vicino a siglare un accordo da 2,8 miliardi di euro con l'Italia per l'. Il peggior titolo è invece, dopo che Reuters ha scritto che il gruppo punta a realizzare fino a un massimo di 1.200entro novembre tramite prepensionamenti.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,07. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,60%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 119,3 dollari per barile.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +200 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,28%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,66%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,12%, e si concentrano le vendite su, che soffre un calo dello 0,74%.Segno meno in chiusura per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,81%, mentre, al contrario, chiude con il vento in poppa il, che arriva a 26.827 punti.Senza direzione il(-0,12%); poco sotto la parità il(-0,41%).Il controvalore odierno degli scambi in Borsa di Milano resta attorno ai livelli della vigilia: dai dati di chiusura, risulta infatti che il controvalore totale è stato pari a 1,46 miliardi di euro, con una variazione dell'1,46%, rispetto ai precedenti 1,48 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+3,28%) e(+0,72%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,11%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,43%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,09%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,96%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,93%),(+1,84%),(+1,77%) e(+1,63%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,75%.In perdita, che scende del 2,45%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,1 punti percentuali.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,99%.Tra ledi maggior peso:01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 1,3%; preced. 4,1%)08:00: Ordini industria, mensile (atteso 0,3%; preced. -4,2%)14:30: Bilancia commerciale (atteso -89,5 Mld $; preced. -107,7 Mld $)01:50: PIL, trimestrale (atteso -0,3%; preced. 0,9%)01:50: Partite correnti (atteso 511 Mld ¥; preced. 2.549,3 Mld ¥).