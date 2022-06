Segno meno per Piazza Affari e le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -Gli investitori sono alle prese con le, che dopo un'ulteriore impennata dell'inflazione è determinata a terminare gli acquisti di titoli governativi del quantitative easing e a procedere al rialzo dei tassi.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,07%. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,26%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 122,1 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +200 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,34%.tentenna, che cede lo 0,48%, sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,46%, e poco mosso, che mostra un -0,12%.Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,48%: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata martedì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 26.371 punti.Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,50%; come pure, leggermente negativo il(-0,49%).Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza, che mostra un forte incremento del 2,97% alla vigilia della presentazione del, che l'AD Montani svelerà domattina a Milano.Svettache segna un importante progresso del 2,11%.Buona performance per, che cresce dell'1,44%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,27%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,04%.In apnea, che arretra del 3,02%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,29%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,26%.del FTSE MidCap,(+1,61%),(+1,53%),(+1,45%) e(+1,08%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,77%.Scende, con un ribasso del 2,74%.Crolla, con una flessione del 2,25%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,11%.Tra i dati07:30: Occupazione, trimestrale (preced. 0,6%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 210K unità; preced. 200K unità)01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,5%; preced. 1,2%)03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,8%; preced. 2,1%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 7,7%; preced. 8%).