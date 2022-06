Borse asiatiche miste. Ant Group smentisce IPO

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) -, con le borse cinesi che fanno molto meglio di Tokyo. A Hong Konghanno recuperato dai cali iniziali e sono rialzo, nonostante l'affiliataabbia dichiarato di non avere in programma di avviare un'offerta pubblica iniziale (IPO). Ieri c'erano state indiscrezioni secondo cui Pechino aveva approvato il. Intanto, inflazione e prezzi alla produzione cinesi hanno quasi centrato le attese in Cina a maggio 2022.Segno meno per il listino di, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,32%, troncando così la scia rialzista sostenuta da cinque guadagni consecutivi, iniziata venerdì scorso, mentre, al contrario, giornata di guadagni per, che continua la giornata all'1,48%, e, che sale dell'1,24%.Sui livelli della vigilia(+0,03%); in rosso(-1,11%). In discesa(-1,31%); con analoga direzione, negativo(-1,18%).Performance infelice per l', che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,35% rispetto alla seduta precedente. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato 0%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'tratta 0,25%, mentre il rendimento delè pari 2,8%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,5%; preced. 1,3%)03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,2%; preced. 2,1%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 6,4%; preced. 8%)06:30: Produzione industriale, mensile (preced. 0,3%)00:50: Ordini macchinari core, mensile (preced. 7,1%).