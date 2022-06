Negative le Borse del Vecchio Continente

S&P-500

(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini, trascinati al ribasso dal tonfo di Wall Street e dai prossimi rialzi dei tassi d'interesse decisi dalla BCE. Nel frattempo, i mercati americani confermano una pessima performance, con l'che scivola del 2,88%.Sul mercato valutario, l'è in calo (-0,95%) e si attesta su 1,052. Segno più per l', che mostra un aumento dello 0,91%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla dell'1,79%, scendendo fino a 119,3 dollari per barile.Balza in alto lo, posizionandosi a +225 punti base, con un incremento di 9 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,74%.vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,08%, pessima performance per, che registra un ribasso del 2,12%; sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,69%.Sessione da dimenticare per la Borsa italiana, con ilche lascia sul terreno il 5,17%: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata martedì scorso, di quattro ribassi consecutivi; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che chiude la giornata a 24.680 punti, in forte calo del 5,07%.A Piazza Affari risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,8 miliardi di euro, con un incremento di ben 703,3 milioni di euro, pari al 33,52% rispetto ai precedenti 2,1 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,49 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,77 miliardi di azioni.In questaper la Borsa di Milano, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.I più forti ribassi si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -12,92% nel giorno di approvazione delIn perdita, che scende del 12,05%.Pesante, che segna una discesa di ben -9,47 punti percentuali.scende del 9,10%.Tra i(+2,11%) e(+1,14%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -8,25%.Seduta negativa per, che scende del 7,59%.Sensibili perdite per, in calo del 7,34%.In apnea, che arretra del 7,21%.Tra i dati01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,5%; preced. 1,3%)03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,2%; preced. 2,1%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 6,4%; preced. 8%)09:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,7%; preced. 8,3%)09:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,8%; preced. -0,2%).