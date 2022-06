Borse europee negative assieme a Milano

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, dopo il venerdì nero della scorsa settimana quando sono stati mandati in fumo quasi 39 miliardi sulla piazza milanese, in una sola giornata.A pesare sul sentiment degli investitori sono a ancora i timori che lapossa accelerare la stretta di politica monetaria alla luce delschizzata ai massimi da 40 anni. Con i prezzi al galoppo e il protrarsi del conflitto in Ucraina a preoccupare i mercati è soprattutto il deterioramento del quadro economico globale.Sul mercato valutario, lieve calo dell', che scende a quota 1,048. L'è in calo (-0,75%) e si attesta su 1.857,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla dell'1,94%, scendendo fino a 118,3 dollari per barile.Lopeggiora, toccando i +233 punti base, con un aumento di 9 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,85%.sensibili perdite per, in calo del 2,02%, in apnea, che arretra dell'1,55%; tonfo di, che mostra una caduta del 2,37%., con ilche sta lasciando sul terreno il 2,05%, portando avanti la scia ribassista di cinque cali consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, viene venduto parecchio il, che continua la seduta a 24.155 punti.di Piazza Affari, tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,47%.In luce, con un ampio progresso dell'1,22%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,17%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,96%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,57%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 7,18%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,31%.Soffre, che evidenzia una perdita del 4,28%.Da solo nellasi posiziona su un buon +1,49%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,09%.Scende, con un ribasso del 5,47%.Crolla, con una flessione del 5,08%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,87%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:08:00: Produzione industriale, annuale (atteso 1,7%; preced. 0,7%)08:00: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,2%)06:30: Produzione industriale, mensile (preced. 0,3%)08:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,8%)08:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 7,9%; preced. 7,4%).