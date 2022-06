Wall Street, continuano le vendite. S&P 500 in bear market

Morgan Stanley

(Teleborsa) -, con gli investitori alle prese con un'e convisto il compito della stabilità dei prezzi. La Federal Reserve è attesa annunciare mercoledì sera un aumento dei tassi di 50 punti base (con il range dei FED Funds che passerebbe così a 1,25-1,50%). Con il calo odierno, l'dovrebbe entrare in "" (ovvero mercato orso), una fase contraddistinta da una progressiva diminuzione dei prezzi degli asset finanziari e da aspettative pessimistiche. L'S&P 500 è in calo di oltre il 20% dal record raggiunto il 3 gennaio 2022, soglia che è generalmente associata con un bear market.Intanto, le prospettive si fanno più cupe per l'economia nel suo complesso. Stamattina il Financial Times ha pubblicato i risultati di un sondaggio condotto tra 49 economisti in collaborazione con la Chicago Boot School of Business. Il 38% degli intervistati si aspetta che gli; un ulteriore 30% si aspetta la stessa cosa poco più tardi, nei sei mesi successivi.In questo contesto, trovare delle opportunità sui mercati è sempre più difficile. "Con la crescita ora il principale rischio per le azioni, la nostra attenzione rimane sui nomi che possono generare utili in un contesto molto difficile da navigare - hanno scritto gli analisti di- In breve,. Continuiamo ad apprezzare i classici vincitori di fine ciclo - difensivi ed energetici - e le società con un'elevata efficienza operativa., che affonda con una discesa dell'1,79%: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata mercoledì scorso, di quattro ribassi consecutivi; sulla stessa linea, l'crolla del 2,27%, scendendo fino a 3.812 punti. Depresso il(-2,33%); con analoga direzione, in netto peggioramento l'(-2,22%).dell'S&P 500. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-4,38%),(-2,75%) e(-2,71%).per tutte le Blue Chip del Dow Jones, che mostrano una performance negativa.Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -5,23%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,49%.In perdita, che scende del 3,34%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,2 punti percentuali.Seduta all'insegna delLe peggiori performance si registrano su, che ottiene -5,88%.Seduta negativa per, che scende del 5,77%.Sensibili perdite per, in calo del 5,59%.In apnea, che arretra del 4,80%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,5%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 10,9%; preced. 11%)14:30: Empire State Index (atteso 4,5 punti; preced. -11,6 punti)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 1,4%; preced. 0,6%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 8,2%).