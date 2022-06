Deutsche Bank, continuano le nomine per riorganizzare la presenza in Italia

gruppo tedesco

(Teleborsa) - Prosegue la. Dopo il ritorno all'utile nel paese , il secondo più grande mercato dopo la Germania, ilsta passando da un'impostazione da banca universale a un'offerta sempre più da banca specializzata, anche grazie alla revisione delle posizioni chiave. Oggi è stata annunciata ladella banca in Italia. Il suo precedente incarico a capo del Team Ultra High Net Individuals PB&WM sarà ricoperto daNel suo nuovo ruolo, Detti riporterà a, di recente nominato. In linea con l'obiettivo globale di IPB di essere banca di riferimento per gli imprenditori e le loro famiglie, la Bank for Entrepreneurs riunisce in un'unica struttura il PB&WM e il Business Banking di Deutsche Bank, rivolgendosi agli imprenditori e alle imprese.Pochi giorni fa Deutsche Bank ha annunciato la nomina dia nuovi. Paolo Maestri, in aggiunta al ruolo di Head of Corporate Bank Italy, ha assunto un ruolo di coordinamento delle attività di Origination & Advisory (O&A) nel paese.A inizio meseha assunto la posizione di, con il compito di guidare il personale della banca nel percorso di cambiamento verso nuovi modelli di servizio e di relazione con la clientela.