Europa in rialzo. A Piazza Affari banche in rally

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance, dove si mette in evidenza il rally dei titoli bancari. Il focus degli investitori resta concentrato sulle banche centrali, dove oltre allae allasi è aggiunta, a sorpresa, lache ha convocato, per oggi, unvolto a considerare le recenti turbolenze del mercato.Sul mercato valutario, il meeting a sorpresa dell'Eurotower spinge in avanti l', che mostra un rialzo dello 0,59%. L'continua gli scambi a 1.827,8 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,10%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,79% e continua a trattare a 118 dollari per barile, il giorno dopo che l'Opec ha confermato la sua previsione che la domanda mondiale di greggio supererà i livelli pre-pandemia nel 2022.Ottimo il livello dello, che scende fino a +214 punti base, con un calo di 23 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,81%.si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,15%, denaro su, che registra un rialzo dell'1,18%; bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,86%. Scambi in forte rialzo per la Borsa milanese, con il, che sta mettendo a segno un guadagno del 2,91%, spezzando la serie negativa iniziata il 7 di questo mese; sulla stessa linea, in forte aumento il, che con il suo +2,79% avanza a quota 24.541 punti.di Milano, troviamo(+7,21%),(+6,26%),(+4,95%) e(+4,90%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,80%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,82%),(+4,67%),(+3,98%) e(+3,93%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,67%.Tra i dati01:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso -1,5%; preced. 7,1%)04:00: Produzione industriale, annuale (atteso -0,7%; preced. -2,9%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso -7,1%; preced. -11,1%)06:30: Indice servizi, mensile (preced. 1,3%)08:45: Prezzi consumo, annuale (atteso 5,2%; preced. 4,8%).