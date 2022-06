A Tokyo si scatenano gli acquisti

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta positiva per la Borsa di Tokyo e per le altre principali borse asiatiche che hanno seguito la ripresa degli indici azionari statunitensi dopo l'aumento dei tassi di interesse deciso dalla Federal Reserve e largamente anticipato dal mercato.L'indice giapponeseha chiuso con un aumento dello 0,76%, spezzando la serie negativa iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per, che arriva allo 0,48%.In discesa(-1,33%); in frazionale progresso(+0,59%).Guadagni frazionali per(+0,27%); senza direzione(+0,06%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,2%. Discesa moderata per l', che propone una variazione percentuale negativa dello 0,34% rispetto alla seduta precedente. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,16%.Il rendimento dell'è pari 0,25%, mentre il rendimento delscambia 2,82%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:01:50: Bilancia commerciale (atteso -2.022,6 Mld ¥; preced. -839,2 Mld ¥).