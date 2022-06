In rosso le Piazze del Vecchio Continente. Si acutizza la crisi energetica

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti, mentre gli investitori si interrogano sulle prossime mosse delle banche centrali. Come da attese, dopo lae, da ultima oggi, la banca centrale svizzera , ancheda 25 punti base sui tassi di interesse, che saliranno così all'1,25%.A pesare sul sentiment contribuisce anche il peggioramento della crisi energetica , con la Russia che prosegue nella riduzione di fornitura di gas all'Europa e iSul mercato valutario, l'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,44%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,69%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,86%) si attesta su 114,3 dollari per barile.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,04% a quota +212 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,94%.tonfo di, che mostra una caduta del 2,84%, lettera su, che registra un importante calo del 2,35%; scende, con un ribasso del 2,25%. Pioggia di vendite sul listino milanese, che scambia con una pesante flessione del 3%; sulla stessa linea, viene venduto parecchio il, che continua la seduta a 23.818 punti., segna un buon incremento, che riporta un +4,07% rispetto al precedente.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,97%.Crolla, con una flessione del 4,69%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,65%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,62%.Tra i(+1,38%) e(+0,96%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,38%.Calo deciso per, che segna un -5,2%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,07%.In perdita, che scende del 4,57%.Tra lepiù importanti:01:50: Bilancia commerciale (atteso -2.022,6 Mld ¥; preced. -842,8 Mld ¥)10:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 6,9%; preced. 6%)10:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,9%; preced. -0,1%)11:00: Indice costo lavoro, annuale (preced. 1,9%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 215K unità; preced. 229K unità).