Pioggia di vendite a Tokyo, misto il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, dopo che la banca centrale del paese ha confermato la propria. "Il caso del Giappone è diverso da altri paesi, e finché non vedrà una sorta di crescita salariale o un aumento dei prezzi dei servizi, non si muoverà facilmente sulla politica monetaria", hanno affermato gli analisti di ING.Scambi in ribasso per la Borsa di, che accusa una flessione dell'1,47% sul, mentre, al contrario,guadagna lo 0,98% rispetto alla seduta precedente esale dello 0,68%.In denaro(+1,35%); sotto la parità, che mostra un calo dello 0,43%. Leggermente negativo(-0,23%); sulla stessa tendenza, depresso il mercato di(-1,95%).L'si èa maggio, sebbene a un ritmo leggermente più lento. La produzione industriale di Shanghai è scesa del 27,6% il mese scorso rispetto all'anno precedente, ma il calo è stato meno marcato rispetto al crollo del 61,5% di aprile.Seduta vivace per l', protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,06%. Giornata incolore per l', che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,40% rispetto alla seduta precedente. Andamento annoiato per l', che scambia in ribasso dello 0,29%.Il rendimento dell'è pari 0,23%, mentre il rendimento delscambia 2,81%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:02:30: PMI manifatturiero (preced. 53,3 punti).