Brillante il listino americano dopo una settimana di forti vendite

Goldman Sachs

Kellogg

Mondelez

JetBlue

Spirit Airlines

Frontier Airlines

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

informatica

beni di consumo secondari

Apple

Visa

JP Morgan

Chevron

Pinduoduo Inc Spon Each Rep

Nvidia

Mercadolibre

Lucid

JD.com

NetEase

(Teleborsa) -dopo il weekend lungo, in quanto ieri è stata chiusa per festività. Il sentiment dei mercati è stato aiutato dai commenti del presidente Joe Biden, secondo cui una. Gliinvestitori sono comunque impegnati nel capire se il mercato abbia toccato il fondo, dopo le forti vendite della settimana scorsa."In media, i mercati ribassisti ciclici scendono del 30% dal picco e durano due anni, e in termini di performance ci stiamo avvicinando a quel tipo di vendite, ma la duration è molto più breve", hanno evidenziato gli analisti di. "Dal punto di vista delle valutazioni, mentre c'è stato un notevole declassamento e alcuni mercati stanno scambiando a valutazioni al di sotto della media,, lasciandoli esposti a un ulteriore deterioramento delle aspettative", hanno aggiunto.Sul fronte degli annunci societari,ha comunicato l'intenzione diindipendenti e quotate,ha stretto accordi perla società di barrette energetiche Clif Bar & Company per 2,9 miliardi di dollari,hapernel tentativo di convincere gli azionisti ad accettare la sua offerta rispetto a quella della rivale, con ilin aumento dell'1,31%; sulla stessa linea, avanza con forza l', che continua gli scambi a 3.744 punti. Balza in alto il(+2,41%); con analoga direzione, su di giri l'(+2,15%). Si distinguono nel paniere S&P 500 i(+3,14%),(+2,56%) e(+2,36%).Al top tra i(+3,17%),(+2,86%),(+2,74%) e(+2,45%).Tra idel Nasdaq 100,(+7,68%),(+5,25%),(+5,21%) e(+5,14%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,88%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,89%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -2,4%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 225K unità; preced. 229K unità)14:30: Partite correnti, trimestrale (atteso -273,3 Mld $; preced. -217,9 Mld $)15:45: PMI servizi (atteso 53,6 punti; preced. 53,4 punti)15:45: PMI composito (preced. 53,6 punti).