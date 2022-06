Mercati europei deboli, Milano inclusa

S&P-500.

(Teleborsa) -, che pagano il rallentamento dell'economia dell'eurozona mentre il gas torna a scattare sull'allarme tedesco sulla scarsità delle forniture russe. Nel frattempo, a Wall Street è poco sopra la parità l'in attesa dell'intervento del governatore della Federal Reserve, Jerome Powell alla Camera USA.Sul mercato valutario, seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,43%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.834,3 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 105,3 dollari per barile, con un calo dello 0,81%.Avanza di poco lo, che si porta a +194 punti base, evidenziando un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,36%.pesante, che segna una discesa di ben -1,76 punti percentuali, calo deciso per, che segna un -0,97%; tentenna, che cede lo 0,56%. Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dello 0,80% sul; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che chiude la giornata a 23.828 punti.Ilnella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 1,8 miliardi di euro, con un incremento di ben 270,8 milioni di euro, pari al 17,71%, rispetto ai precedenti 1,53 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,42 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,44 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, svettache segna un importante progresso del 7,93%.Vola, con una marcata risalita del 5,87%.Brilla, con un forte incremento (+3,68%).Ottima performance per, che registra un progresso del 3,45%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -8,07%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 6,44%.Seduta negativa per, che scende del 5,62%.Sensibili perdite per, in calo del 4,81%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,07%),(+2,68%),(+1,95%) e(+1,92%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,89%.In apnea, che arretra del 4,19%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,03%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,75%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:02:30: PMI manifatturiero (preced. 53,3 punti)10:00: PMI composito (atteso 54 punti; preced. 54,8 punti)10:00: PMI servizi (atteso 55,5 punti; preced. 56,1 punti)10:00: PMI manifatturiero (atteso 53,9 punti; preced. 54,6 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 227K unità; preced. 231K unità).