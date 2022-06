Europa incontenibile, Piazza Affari non è da meno

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Recordati

Inwit

Interpump

Amplifon

Saipem

ENI

Reply

GVS

Sesa

Saras

Mfe A

OVS

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance, mentre arrivano segnali positivi dai derivati statunitensi che lasciano presagire una partenza al rialzo per la borsa di Wall Street, più tardi. Gli acquisti sono favoriti dalle parole del, che ha ribadito l'impegno incondizionato contro l'inflazione.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,053. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.825,6 dollari l'oncia. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell'1,38%.Torna a salire lo, attestandosi a +198 punti base, con un aumento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,45%.si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,87%, denaro su, che registra un rialzo dell'1,33%; exploit di, che mostra un rialzo dell'1,95%. Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 21.856 punti; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 23.906 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+7,25%),(+4,42%),(+4,23%) e(+3,57%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -9,53%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,91%.Tra i(+3,87%),(+3,24%),(+3,09%) e(+3,02%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,75%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,75%.Tra lepiù importanti:01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,5%)08:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,7%; preced. 0,4%)08:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso -4,5%; preced. -5,7%)09:00: PIL, annuale (atteso 6,4%; preced. 5,5%)09:00: PIL, trimestrale (atteso 0,3%; preced. 2,2%).