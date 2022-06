Seduta positiva per Piazza Affari spinta dai difensivi. Crolla Saipem

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in una giornata di rialzi generalizzati in Europa. Gli, con gli investitori che si trovano sempre a valutare i possibili impatti di politiche monetarie restrittive e un'inflazione galoppante sulle prospettive delle aziende e sulla crescita economica.Nonostante sedute positive come quella odierna, gli operatori mostrano poca convinzione in un recupero sostanzioso. "In questo contesto, la liquidità del mercato può rimanere scarsa e gli. Ciò può portare a movimenti irregolari dei prezzi, a correlazioni mutevoli e a oscillazioni del sentiment - afferma Mark Dowding, CIO di BlueBay - Pertanto, crediamo sia opportuno mantenere il rischio a livelli modesti. Allo stesso tempo, riteniamo appropriato investire con una mentalità di medio termine, cercando di identificare il valore e di".Il vicepresidente della Banca centrale europea,, ha smentito le indiscrezioni secondo cui Francoforte sia costretta a vendere titoli di Stato di un paese per compensare eventuali nuovi acquisti di governativi di altri paesi più indebitati. "Con l'anti-frammentazione, l'aumento del bilancio non è affatto un problema reale", ha detto l'economista spagnolo.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,35%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,40%. Giornata di forti guadagni per il(Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 3,46%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +196 punti base, mostrando un aumento di 4 punti base, con il rendimento delpari al 3,40%.in primo piano, che mostra un forte aumento dell'1,59%, decolla, con un importante progresso del 2,68%, e in evidenza, che mostra un forte incremento del 3,23%.Giornata di forti guadagni per Piazza Affari, con ilin rialzo del 2,33%, mentre, al contrario, perde terreno il, che si ferma a 23.638 punti, ritracciando dello 0,80%.In netto miglioramento il(+1,92%); sulla stessa linea, balza in alto il(+2,52%).Ildegli scambi nella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 2,16 miliardi di euro, con un incremento di ben 363 milioni di euro, pari al 20,16%, rispetto ai precedenti 1,8 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,44 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,61 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+7,64%),(+6,64%),(+5,30%) e(+5,00%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -21,81%.del FTSE MidCap,(+5,85%),(+4,77%),(+3,78%) e(+3,67%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,73%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,72%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,81%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,7%.Tra ledi maggior peso:01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,5%)08:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,7%; preced. 0,4%)08:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso -4,5%; preced. -5,7%)09:00: PIL, annuale (atteso 6,4%; preced. 5,5%)09:00: PIL, trimestrale (atteso 0,3%; preced. 2,2%).