GE, CEO Larry Culp guiderà anche divisione Aviation

GE

(Teleborsa) -ha annunciato cheè stato nominato, con effetto immediato, oltre al suo attuale ruolo di presidente e CEO di GE. Lo scorso novembre la multinazionale americana ha annunciato che si dividerà in tre società quotate che saranno focalizzate sui settori dell'aviazione, della sanità e dell'energia. John Slattery, attuale presidente e CEO di GE Aviation, è stato nominato Executive Vice President e Chief Commercial Officer dell'azienda."GE Aviation è un'azienda eccezionale nei settori commerciali e militari in crescita che sta plasmando il futuro del volo - ha commentato H. Lawrence Culp, Jr. - Ci sono enormi opportunità nel settore dell'aviazione nei prossimi anni e io e il consiglio abbiamo deciso che èe lavorare ancora più a stretto contatto con il team per supportare i nostri clienti, soddisfare l'aumento della domanda senza precedenti e prepararsi per il futuro di GE Aviation come società pubblica indipendente".