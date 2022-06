Piazza Affari apre in rosso in scia all'andamento dell'azionario europeo

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Saipem

Terna

Snam

Stellantis

Ferrari

CNH Industrial

Interpump

Banca Popolare di Sondrio

doValue

GVS

UnipolSai

Banca MPS

Autogrill

Mutuionline

Datalogic

(Teleborsa) -, che si allineano alle performance deboli dei mercati americani ed asiatici. Tornano leper la congiuntura e per le, con la numero uno della BCE Christine Lagarde che ha confermato ieri un approccio progressivo ma determinato Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,05. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,05%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,30%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +190 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,48%.sotto pressione, che accusa un calo dell'1,09%, tentenna, che cede lo 0,33%, e sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,45%.Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dello 0,93% sul; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che continua la seduta a 23.943 punti, in calo dello 0,92%.Variazioni negative per il(-0,84%); sulla stessa linea, in ribasso il(-1,1%).Tra idi Milano, in evidenza(+8,19%),(+1,01%) e(+0,68%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,76%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,46%.Scivola, con un calo del 2,29%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,10%.di Milano,(+3,37%),(+1,38%),(+0,78%) e(+0,77%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,39%.Scende, con un ribasso del 2,95%.Crolla, con una flessione del 2,46%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,35%.Tra lepiù importanti:01:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3,3%; preced. 2,9%)09:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,8%)09:00: Prezzi consumo, annuale (preced. 8,7%)09:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1,3%; preced. 1,6%)09:00: Vendite dettaglio, mensile (preced. 5,4%).