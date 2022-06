I Grandi Viaggi, ricavi in aumento ma rimane in perdita

I Grandi Viaggi

(Teleborsa) -, società italiana attiva nel settore turistico e quotata su Euronext Milan, ha chiuso il(1° novembre 2021 – 30 aprile 2022) conpari a 7,08 milioni di euro, triplicando il fatturato dello stesso periodo del precedente esercizio (1,68 milioni di euro). Si tratta di un risultato ancora molto distante dai livelli dello stesso periodo del 2019, quando il fatturato si assestava ad un ammontare pari a circa il doppio.L'è risultato negativo per 4,07 milioni di euro, con un peggioramento rispetto al precedente periodo di 0,9 milioni di euro, dovuto principalmente ai costi sostenuti per le manutenzioni ordinarie dei villaggi estivi italiani di proprietà in previsione dell'imminente apertura, nonché per l'aumento dei costi delle utenze. Ilrisulta negativo per 5,4 milioni di euro, contro i -5,2 milioni di euro del precedente semestre."I villaggi di proprietà del gruppo sono allo stato attuale tutti aperti e se l'andamento delle vendite proseguirà con un trend positivo la società ha la", si legge nella nota sulla semestrale.