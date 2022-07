Borse europee in leggero rialzo. Pesano dati inflazione

ING

(Teleborsa) -, al pari delle altre borse europee, in una. A pesare sulle scelte degli investitori sono stati i nuovi dati sull'inflazione, che continuano ad alimentare i. La necessaria azione della Banca centrale europea (BCE) - così come quella della maggior parte delle altre banche centrali - per mettere una freno alla crescita galoppante dei prezzi al consumo potrebbe infatti finire per far deragliare la crescita post pandemia e far entrare il Vecchio Continente in recessione.L'Istat ha comunicato che l'si è portata sui mostrando per il mese di giugno rialzi dell'1,2% su mese e dell'8% su anno. "Riteniamo che l'inflazione complessiva raggiungerà il suo picco nei mesi estivi e, con un dato medio di circa il 7% per il 2022 - ha commentato Paolo Pizzoli, Senior Economist di- Inutile dire che ulteriori pressioni sul fronte energetico con l'arrivo della stagione fredda aggiungerebbero ulteriori rischi di rialzo a questo profilo provvisorio".Per quanto riguarda l', l'inflazione ha toccato un, con la crescita su base annua che è accelerata all'8,6% dall'8,1%, risultando superiore alle attese dell'8,4%. Pesa l'incremento dei prezzi dell'energia, ma anche i prodotti alimentari e i servizi hanno fornito un contributo significativo.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,58%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.808,5 dollari l'oncia. Forte rialzo per il(Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell'1,84%.Scende molto lo, raggiungendo +184 punti base, con un deciso calo di 9 punti base, con ilche si posiziona al 3,06%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,23%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,01%, e resta vicino alla parità(+0,14%)., con ilche sale dello 0,29% a 21.355 punti; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 23.369 punti. Sulla parità il(+0,07%); in frazionale progresso il(+0,48%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che ildegli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,4 miliardi di euro, in calo del 41,11%, rispetto ai 2,37 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,64 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,4 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+8,30%),(+3,90%),(+3,69%) e(+2,96%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,09%.In apnea, che arretra del 2,93%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,36%.scende dell'1,87%.Tra i(+3,05%),(+2,56%),(+2,20%) e(+1,95%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,05%.Calo deciso per, che segna un -4,25%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,96%.Scende, con un ribasso del 2,23%.Tra i dati01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,5%)01:50: Indice Tankan, trimestrale (atteso 13 punti; preced. 14 punti)02:30: PMI manifatturiero (atteso 52,7 punti; preced. 53,3 punti)10:00: PMI manifatturiero (atteso 52 punti; preced. 54,6 punti)11:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,4%; preced. 8,1%).