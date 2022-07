In rosso le Borse asiatiche su timori per nuovi lockdown in Cina

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) -, sulla scia delle. Lo spettro di nuove restrizioni arriva dopo soltanto poche settimane dall'allentamento di severi lockdown in diverse grandi città., che ha revocato il lockdown di due mesi all'inizio di giugno, ha annunciatoin un periodo di tre giorni, citando la necessità di tracciare le infezioni legate a un focolaio in una sala karaoke.Intanto, la Cina continentale ha segnalato 427per la giornata del 5 luglio, di cui 141 sintomatici e 286 asintomatici, ha affermato la Commissione sanitaria nazionale. Non ci sono stati nuovi, così come il giorno precedente.Sessione negativa per, con ilche sta lasciando sul parterre l'1,03%; sulla stessa linea, giornata negativa per, in calo dell'1,12%.In forte calo(-1,93%); con analoga direzione, pesante la Borsa di(-1,61%). Positivo(+0,83%); in frazionale calo(-0,34%).Ribasso composto e controllato per l', che presenta una flessione dello 0,79% sui valori precedenti. Lieve ribasso per l', che presenta una flessione dello 0,37%. Contenuto ribasso per l', che mostra una flessione dello 0,21%.Il rendimento dell'è pari 0,25%, mentre il rendimento delscambia 2,83%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,8%; preced. 1%)01:50: Partite correnti (atteso 186 Mld ¥; preced. 501,1 Mld ¥).