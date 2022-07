Piazza Affari brilla insieme al Vecchio Continente

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che si allinea alla giornata strepitosa delle borse europee, mentre l'attenzione degli investitori resta concentrata sulle banche centrali. I verbali dell'ultima riunione della Fed hanno confermato la posizione della banca centrale e le attese di un energico rialzo dei tassi a luglio. Attenzione ora ai verbali della BCE.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,018, mentre la sterlina è in fiamme nel giorno delle dimissioni di Boris Johnson . Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,26%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,62%), raggiunge 99,14 dollari per barile.Sul fronte societario, focus suall'indomani del CdA che ha deciso la riorganizzazione del gruppo e il perimetro del piano di separazione della rete. Sprint dipromossa dagli analisti di Jefferies.Lopeggiora, toccando i +203 punti base, con un aumento di 6 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,27%.acquisti a piene mani su, che vanta un incremento dell'1,54%, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,24%; ben impostata, che mostra un incremento dell'1,43%. A Milano, scambia in deciso rialzo il(+1,94%), che raggiunge i 21.327 punti; sulla stessa linea, balzo del, che continua la giornata a 23.353 punti.di Milano, troviamo(+12,15%),(+7,65%),(+5,73%) e(+4,91%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,54%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,04%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,83%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,68%.Tra i(+6,19%),(+4,10%),(+3,85%) e(+3,70%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,59%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,29%.Tentenna, che cede lo 0,70%.Tra i dati08:00: Produzione industriale, mensile (atteso 0,4%; preced. 1,3%)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 20,71K unità)14:15: Occupati ADP (atteso 200K unità; preced. 128K unità)14:30: Bilancia commerciale (atteso -84,9 Mld $; preced. -87,1 Mld $)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 230K unità; preced. 231K unità).