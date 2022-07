Seduta positiva a Tokyo nonostante attentato a ex primo ministro

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) -, tranne che per i listini della Cina continentale, che mostrano indici debolmente negativi. Il miglioramento del sentiment segue la chiusura positiva per i tre principali indici statunitensi, dopo i. Il governatore Christopher Waller ha definito i timori di recessione "esagerati", mentre il presidente della FED di St. Louis, James Bullard, ha affermato di vedere una "buona possibilità" di un atterraggio morbido per l'economia.L'ex primo ministro giapponeseè statomentre era impegnato in campagna elettorale nella città di Nara. Le autorità hanno arrestato un uomo di 41 anni che sembra aver sparato all'ex premier, hanno riferito i media giapponesi.Non sembra avere grossi impatti l'indiscrezione di Bloomberg secondo cui il ministero delle Finanze cinese starebbe valutando la possibilità di consentire ai governi locali di vendere 1,5 trilioni di yuan (220 miliardi di dollari) dispeciali nella seconda metà di quest'anno perSeduta in lieve rialzo per, con il, che avanza dello 0,49%, mentre, al contrario, cede alle vendite, che retrocede dello 0,33%. Poco mossaGuadagni frazionali per(+0,35%); sulla stessa linea, in rialzo(+1,02%). Poco sopra la parità(+0,49%); con analoga direzione, in moderato rialzo(+0,64%).Andamento annoiato per l', che scambia in ribasso dello 0,29%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile 0%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,03%.Il rendimento per l'è pari 0,25%, mentre il rendimento deltratta 2,84%.Tra i datisui mercati asiatici:01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,8%; preced. 1%)01:50: Partite correnti (atteso 186 Mld ¥; preced. 501,1 Mld ¥)01:50: Ordini macchinari core, mensile (preced. 10,8%)01:50: Prezzi produzione, mensile (preced. 0%)06:30: Produzione industriale, mensile (preced. -1,5%).