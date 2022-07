Tonica Piazza Affari maglia rosa d'Europa

S&P-500,

(Teleborsa) -, in pole position rispetto a una pur positiva Europa. Nel frattempo, a Wall Street è poco sopra la parità l', tornata in territorio positivo dopo un avvio debole legato al dato sull'occupazione americana che, seppur positivo ha alimentato il rischio che la Fed mantenga un approccio più aggressivo del previsto in materia di politica monetariaSul mercato valutario, leggera crescita dell', che sale a quota 1,018. Lieve aumento dell', che sale a 1.743,8 dollari l'oncia. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+1,54%), che raggiunge 104,3 dollari per barile.Scende lo, attestandosi a +198 punti base, con un calo di 5 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,28%.sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,34%, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,44%. Seduta positiva per il listino milanese, che porta a casa un guadagno dell'1,00% sul, proseguendo la serie positiva iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, ilguadagna l'1,07% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 23.852 punti.Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che inella seduta odierna è stato pari a 1,56 miliardi di euro, in calo del 22,61%, rispetto ai 2,01 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,58 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,44 miliardi.di Milano, troviamo(+7,27%),(+4,12%),(+3,83%) e(+3,68%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,56%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,50%.Al Top tra le azioni italiane a(+11,78%),(+6,28%),(+5,91%) e(+5,15%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,45%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,70%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,12%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,92%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,8%; preced. 1%)01:50: Partite correnti (atteso 186 Mld ¥; preced. 501,1 Mld ¥)08:45: Partite correnti (preced. -3,4 Mld Euro)10:00: Produzione industriale, mensile (atteso -1,1%; preced. 1,4%)10:00: Produzione industriale, annuale (atteso 4%; preced. 3,9%).