Male Piazza Affari in sintonia gli altri Listini europei

(Teleborsa) -, con gli investitori sempre, in quanto l'approvvigionamento energetico del Vecchio Continente potrebbe ulteriormente peggiorare. Inizia oggi l'interruzione, per i lavori di manutenzione, delle forniture delche trasporta il gas russo in Germania, con i mercati che temono uno stop più lungo rispetto ai 10 giorni pianificati. "Ci si può aspettare qualche", ha detto Valdis Dombrovskis all'Eurogruppo odierno, commentando la possibile di modifica delle previsioni economiche. Il vice presidente della Commissione europea ha aggiunto che la crescita resta resiliente.Intanto, la Commissione europea intende concessi alle imprese della dell'UE colpite dalle sanzioni imposte contro la Russia a causa dell'invasione dell'Ucraina., gruppo vicentino attivo nel settore della lavorazione e della commercializzazione delle pelli, è stata ammesso alle negoziazioni sue debutterà a Piazza Affari il 13 luglio. La quotazione serve per acquisire uno standing maggiore e finanziare la crescita inorganica, con il gruppo che sta valutando alcuni dossier all'interno del proprio distretto per entrare in fasce premium non ancora ben presidiate.Brilla, dopo da circa 1,2 miliardi per la costruzione di una nuova nave da crociera extra-lusso. Crolla invece, dopoconche valuta il gruppo italiano a sconto rispetto alla chiusura di venerdì.Scambi in ribasso per l', che accusa una flessione dell'1,02%. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,26%. Il(Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,92%) si attesta su 103,8 dollari per barile.Aumenta di poco lo, che si porta a +201 punti base, con un lieve rialzo di 3 punti base, con ilpari al 3,20%.sotto pressione, che accusa un calo dell'1,40%, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e discesa modesta per, che cede un piccolo -0,61%.Sessione negativa per, con ilche lascia sul parterre lo 0,95%, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata mercoledì scorso, mentre, al contrario, ilguadagna l'1,07% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 23.852 punti. In ribasso il(-1,26%); sulla stessa linea, in rosso il(-0,83%).Alla chiusura della Borsa di Milano, ildegli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 1,75 miliardi di euro, in deciso ribasso (-12,85%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 2,01 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,58 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,47 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso del 5,25%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,55%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,97%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,67%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,54%.In perdita, che scende del 4,42%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,51 punti percentuali.Scivola, con un netto svantaggio del 3,49%.del FTSE MidCap,(+8,56%),(+2,43%),(+1,87%) e(+1,41%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,42%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 5,87%.Seduta negativa per, che scende del 4,61%.Sensibili perdite per, in calo del 3,95%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:01:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso -5,5%; preced. 10,8%)10:00: Vendite dettaglio, annuale (preced. 8,3%)10:00: Vendite dettaglio, mensile (preced. 0,3%)01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,5%; preced. 0%)11:00: Indice ZEW (atteso -33,5 punti; preced. -28 punti).