Tonica Tokyo. Giù il resto dell'Asia

(Teleborsa) - Prima seduta della settimana al rialzo per la borsa di, dopo il calo di venerdì, quando il listino nipponico ha azzerato i guadagni sulla notizia dell'attentato all’ex premier giapponese Shinzo Abe, colpito a Nara, in Giappone, durante un comizio elettorale, con colpi di arma da fuoco.L'indice giapponeseterminala giornata con un aumento dell'1,20%, mentre, al contrario, si abbattono le vendite sul mercato di, che continua la giornata in forte calo del 2,47%.Depresso il mercato di(-3,09%); sui livelli della vigilia(-0,1%).In lieve ribasso(-0,54%); come pure, in ribasso(-1,02%).Modesto guadagno per l', che avanza di poco a +0,35%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,17%. Andamento annoiato per l', che scambia in ribasso dello 0,38%.Il rendimento per l'è pari 0,24%, mentre il rendimento deltratta 2,83%.Tra i datisui mercati asiatici:01:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso -5,5%; preced. 10,8%)01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,5%; preced. 0%)06:30: Produzione industriale, mensile (preced. -1,5%)04:00: PIL, trimestrale (atteso 0,6%; preced. 1,3%)04:00: Tasso disoccupazione (preced. 5,9%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso -7,1%; preced. -6,7%)04:00: Produzione industriale, annuale (atteso -0,7%; preced. 0,7%).