Borse europee in recupero. A Piazza Affari in fondo al listino c'è Saipem

(Teleborsa) -, ma non per il listino milanese, che termina con gli indici in rosso. A Wall Street, si muove vicino alla parità l'. Gli investitori si mostrano cauti in attesa della stagione delle trimestrali in USA, mentre resta sullo sfondo il rischio recessione.Sul mercato valutario, leggera crescita dell', che sale a quota 1,006, dopo aver visto la parità . Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.732,9 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 96,8 dollari per barile, con un ribasso del 7%: l'AIE ha lanciato l'allarme sui prezzi Sul fronte societario, a Piazza Affaridopo che ha comunicato che l'aumento di capitale da 2 miliardi di euro è stato sottoscritto al 70%. Ben comprata, con Moody's che ha migliorato l'outlook a "Positivo" da "Stabile", confermando il rating.che si avvicina al prezzo di una potenziale OPA dei fondi Alpha e Peninsula.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +203 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,10%.avanza dello 0,57%, senza slancio, che negozia con un +0,18%; tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,80%. Prevale la cautela in chiusura a Piazza Affari, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,38%; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che archivia la seduta a 23.624 punti, in calo dello 0,96%.Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 1,48 miliardi di euro, in calo del 15,83%, rispetto ai 1,75 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,47 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,49 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+3,20%),(+1,67%),(+1,60%) e(+1,58%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -48,56%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 6,99%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,52%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,27%.del FTSE MidCap,(+2,64%),(+2,53%),(+2,32%) e(+2,17%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -8,17%.In perdita, che scende del 5,11%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,94 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 3,83%.Tra i dati01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,5%; preced. 0%)11:00: Indice ZEW (atteso -38,3 punti; preced. -28 punti)08:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 7,6%; preced. 7,9%)08:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,9%)08:00: Produzione industriale, annuale (atteso -0,5%; preced. 0,7%).