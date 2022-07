Deboli i Listini europei, euro a un passo da parità con dollaro

Saipem

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia, con ilsulle preoccupazioni per un peggioramento della crisi energetica e delle prospettive di crescita dell'Eurozona. Uno degli eventi clou della settimana sarà il rilascio del rapporto sull'(in programma domani pomeriggio). Sempre sul fronte macroeconomico, è crollato a luglio 2022, segnalando un significativo peggioramento del sentiment dell'economia nei prossimi mesi, con il clima che resta negativo.A Piazza Affari affonda, dopo che ha comunicato cheda 2 miliardi di euro è stato sottoscritto al 70%. Ben comprata, con Moody's che ha migliorato a "Positivo" da "Stabile", confermando il rating a Ba1. Balza, che si avvicina ai 25 euro di unadei fondi Alpha e Peninsula, che hanno presentato manifestazioni di interesse ad alcuni azionisti. Pesante ribasso per, che ha comunicato i dettagli dell'aumento di capitale. Negativa, che ha diffuso ilal 30 aprile 2022, aumentato il dividendo e confermato la guidance.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,005. L'Europa è ancora l'epicentro dei timori di, con l'incertezza relativa alla sua fornitura di energia che pesa sull'andamento deltra la valuta comune e il biglietto verde.Lieve aumento dell', che sale a 1.737 dollari l'oncia. Prevalgono le vendite sul(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 99,43 dollari per barile, in forte calo del 4,48%.Sale lo, attestandosi a +206 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento delpari al 3,13%.fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,58%, discesa modesta per, che cede un piccolo -0,43%, e resta vicino alla parità(-0,09%).A Piazza Affari, ilè in calo (-0,85%) e si attesta su 21.384 punti; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che continua la giornata a 23.428 punti.Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,68%; sulla stessa linea, in ribasso il(-1,01%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,55%),(+1,78%),(+1,01%) e(+0,80%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -39,30%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,85%.Scende, con un ribasso del 5,48%.Crolla, con una flessione del 5,34%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,77%),(+2,32%),(+1,39%) e(+1,36%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -8,53%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,59%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 4,53%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,75%.Tra lepiù importanti:01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,5%; preced. 0%)11:00: Indice ZEW (atteso -38,3 punti; preced. -28 punti)08:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 7,6%; preced. 7,9%)08:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,9%)08:00: Produzione industriale, annuale (atteso -0,5%; preced. 0,7%).