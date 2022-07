Borse asiatiche contrastate. Focus su banche centrali

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, dopo che i dati dell'inflazione negli Stati Uniti hanno fatto temere che la Federal Reserve aumenterà i tassi di interesse in modo ancora più aggressivo per rallentare gli aumenti dei prezzi, mandando potenzialmente l'economia in recessione. La, tramite un suo funzionario, ha affermato che sta "prestandodella politica monetaria delle principali economie".Laha, con una mossa fuori ciclo, affermando che la mossa rallenterà lo slancio dell'inflazione mentre la città-stato intensifica la sua battaglia contro l'impennata dei prezzi al consumo.Sul fronte macroeconomico, è risultata peggiore delle aspettative laa maggio 2022. Il tasso di disoccupazione dell'Australia si è attestato era al 3,5% a giugno, inferiore al 3,8% previsto e al minimo da 48 anni.Le azioni del produttore cinese di componenti acustici miniaturizzatisono in rialzo dopo che la società ha dichiarato di aspettarsi di raccogliere proventi tra 4 miliardi di yuan e 8 miliardi di yuan dallosul mercato STAR della Borsa di Shanghai.Lieve aumento per la Borsa di, che mostra sulun rialzo dello 0,65%; sulla stessa linea,fa un piccolo salto in avanti dello 0,61%. In discesa(-0,97%); sulla parità(-0,07%). Senza direzione(+0,1%); guadagni frazionali per(+0,59%).Piccolo passo in avanti per l', che sta portando a casa un misero +0,4%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,18%. Giornata incolore per l', che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,34% rispetto alla seduta precedente.Il rendimento dell'è pari 0,24%, mentre il rendimento delscambia 2,8%.Tra i datisui mercati asiatici:06:30: Produzione industriale, mensile (preced. -1,5%)04:00: PIL, trimestrale (atteso 0,6%; preced. 1,3%)04:00: Tasso disoccupazione (preced. 5,9%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso -7,1%; preced. -6,7%)04:00: Produzione industriale, annuale (atteso -0,7%; preced. 0,7%).