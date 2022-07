Mercato americano poco mosso. Snap pesa sul Nasdaq

Tesla

(Teleborsa) -, che si appresta comunque a concludere la settimana con i maggiori guadagni in quasi un mese. A trainare la borsa americana da lunedì sono stati i, dopo la reazione positiva ai risultati di. Gli investitori continuano infatti a valutare le trimestrali delle grandi aziende per avere indicazioni sull'andamento dell'economia.dopo il crollo di, che ha registrato una perdita di 422 milioni di dollari per il trimestre, nonché una crescita più lenta delle vendite, aggiungendo che taglierà "sostanzialmente" le assunzioni.Tra leci sono:ha diffuso risultati sotto le attese, incolpando l'acquisizione pendente di Elon Musk e il calo della pubblicità per la performance deludente dei ricavi.ha rivisto al ribasso la guidance per l'intero esercizio dopo il rallentamento dei nuovi clienti nel secondo trimestre.ha aumentato l'outlook sui ricavi grazie al forte rimbalzo della spesa per viaggi e intrattenimento nella prima parte dell'anno.Sul fronte macroeconomico, gli investitori si trovano a valutare ildel comparto manifattura, dei servizi e a livello composito per il mese di luglio.Il, con ilche sta mettendo a segno un +0,43%, consolidando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata martedì scorso, mentre, al contrario, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 4.007 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,05%); come pure, sulla parità l'(+0,09%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i(+1,05%),(+0,96%) e(+0,86%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,74%.Al top tra i(+5,61%),(+1,53%),(+1,21%) e(+0,87%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,51%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,42%.Tentenna, che cede lo 0,54%.Al top tra i, si posizionano(+2,51%),(+2,36%),(+2,08%) e(+2,06%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,83%.Seduta negativa per, che scende del 4,54%.Sensibili perdite per, in calo del 3,78%.In apnea, che arretra del 2,53%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:15:45: PMI servizi (atteso 52,6 punti; preced. 52,7 punti)15:45: PMI composito (preced. 52,3 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 52 punti; preced. 52,7 punti)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 1,6%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (preced. 21,2%).