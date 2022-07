Seduta all'insegna dell'incertezza per le Borse del Vecchio Continente

Sogefi

BB Biotech

Medica

Farmaè

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Terna

Inwit

Banca Generali

Prysmian

Unicredit

Telecom Italia

Fineco

Recordati

Mfe A

Saras

Sanlorenzo

ENAV

Credem

Fincantieri

Italmobiliare

Banca MPS

(Teleborsa) - Dopo un'apertura di seduta debole e un rafforzamento con massimi toccati in concomitanza con l'apertura di Wall Street,. L'attenuarsi dei timori per la crisi delle forniture energetiche e l'assenza di annunci negativi da parte della BCE ha portato a un venerdì di borsa senza particolari spunti operativi. In mattinata, il Purchasing Managers' Index (PMI) di S&P Global ha segnalato che l'attività economica dell'eurozona si è contratta a luglio per l'accelerazione della flessione del settore manifatturiero e di un sostanziale arresto della crescita del settore dei servizi.Balzo per, che ha chiuso il primo semestre del 2022 con ricavi pari a 760 milioni, in crescita del 12,3% rispetto al primo semestre 2021. Sale anche, anche se ha archiviato il secondo trimestre in perdita per 233 milioni CHF.Su Euronext Growth Milan, ottima seduta per, che ieri sera ha annunciato l'acquisito del 51% del capitale sociale di Spindial. Bene anche, i cui ricavi si assestano a 52,5 milioni nel 1° semestre 2022.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,12%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,66%. Il(Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,1%), raggiunge 97,41 dollari per barile.Torna a salire lo, attestandosi a +234 punti base, con un aumento di 6 punti base, con il rendimento delpari al 3,31%.senza slancio, che negozia con un +0,05%,è stabile, riportando un moderato +0,08%, e si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,25%.Nessuna variazione significativa in chiusura per il, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 21.212 punti, mentre, al contrario, depressa nel finale il, che chiude sotto i livelli della vigilia a 23.269 punti. In denaro il(+0,97%); con analoga direzione, buona la prestazione del(+1,09%).Ildegli scambi nella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 2,6 miliardi di euro, con un incremento di ben 634,8 milioni di euro, pari al 32,23%, rispetto ai precedenti 1,97 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,65 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,86 miliardi.di Milano, troviamo(+2,45%),(+2,39%),(+2,18%) e(+2,12%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,35%.In perdita, che scende del 2,04%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,66%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,63%.del FTSE MidCap,(+4,59%),(+4,56%),(+3,63%) e(+3,03%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,98%.scende dell'1,55%.Calo deciso per, che segna un -1,49%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,41%.Tra ledi maggior peso:01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,5%)02:30: PMI manifatturiero (preced. 52,7 punti)08:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso -5,3%; preced. -4,7%)08:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,3%; preced. -0,5%)10:00: PMI manifatturiero (atteso 51 punti; preced. 52,1 punti).