Eurolandia in calo, con Piazza Affari fanalino di coda

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Italgas

Terna

Snam

Atlantia

Moncler

Iveco

Banco BPM

Telecom Italia

Saras

Pharmanutra

Bff Bank

Ascopiave

OVS

Mfe A

Ariston Holding

Tod's

(Teleborsa) -, mentre le principali Borse europee si riducono in modo più moderato, mentre attendono il nuovo rialzo dei tassi della Federal Reserve.Sul mercato valutario, l'è in calo (-0,94%) e si attesta su 1,012. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.718,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,29% e continua a trattare a 95,45 dollari per barile.Lieve peggioramento dello, che sale a +237 punti base, con un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,23%.si concentrano le vendite su, che soffre un calo dello 0,86%, poco mosso, che mostra un 0%, e giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,42%. Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche lascia sul parterre l'1,04%, mentre, al contrario, iltermina la giornata in aumento dello 0,73%.Dai dati di chiusura di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 1,49 miliardi di euro, in ribasso (-9,99%), rispetto ai precedenti 1,66 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,55 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,45 miliardi.di Piazza Affari, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,93%.Buona performance per, che cresce dell'1,94%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,87%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,62%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,56%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,11%.Scende, con un ribasso del 3,10%.Crolla, con una flessione del 3,10%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,47%),(+1,71%),(+1,61%) e(+1,45%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,43%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,15%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,21%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,93%.Tra i dati09:00: Prezzi produzione, annuale (preced. 43,6%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 1,5%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 20,6%; preced. 21,2%)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. 6,3%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 97,2 punti; preced. 98,4 punti).