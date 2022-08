Mercati europei in stand-by, scende lo spread

S&P-500

(Teleborsa) - Si chiude all'insegna dellala seduta delle principali borse europee, la prima del mese di agosto. Anche la borsa di Milano, che per la prima parte di seduta era stata in corsa solitaria, si allinea alla cautela che regna in Europa e termina sulla linea di parità. Senza direzione intanto l'sulla borsa a stelle e strisce., che è sceso sotto il 3% e ha raggiunto il minimo da fine maggio. A influire sono un maggior ottimismo per gli sviluppi della politica italiana e una riduzione delle attese sui rialzi dei tassi da parte della BCE.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,49%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.769,3 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil) (-5,75%), che ha toccato 92,95 dollari per barile.Ottimo il livello dello, che scende fino a +215 punti base, con un calo di 12 punti base, con ila 10 anni che si posiziona al 2,86%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,03%, poco mosso, che mostra un -0,13%, e sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,18%.archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,11% sul, mentre, al contrario, chiude con il vento in poppa il, che arriva a 24.537 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,01%); sulla stessa tendenza, sulla parità il(-0,05%).A Piazza Affari risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,43 miliardi di euro, con un incremento di ben 453,1 milioni di euro, pari al 22,90% rispetto ai precedenti 1,98 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,52 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,65 miliardi di azioni.di Piazza Affari, brilla, con un forte incremento (+4,2%).Ottima performance per, che registra un progresso del 2,06%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,49%.avanza dell'1,19%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,66%. La holding ha comunicato venerdì cheper quotarsi ad Amsterdam entro metà agosto.Calo deciso per, che segna un -3,62%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,29%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,17 punti percentuali.del FTSE MidCap,(+7,16%),(+4,30%),(+2,16%) e(+2,11%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,86%.Seduta negativa per, che scende del 2,52%.Sensibili perdite per, in calo del 2,41%.In apnea, che arretra del 2,25%.Tra i dati02:30: PMI manifatturiero (preced. 52,7 punti)03:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 51,5 punti; preced. 51,7 punti)08:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,2%; preced. 1,2%)08:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso -8%; preced. 1,1%)10:00: PMI manifatturiero (atteso 49,6 punti; preced. 52,1 punti).