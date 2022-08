Innovatec acquisirà il 30% della startup Frisbi

Innovatec

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale, ha sottoscritto un, startup per la fornitura di energia e servizi green a famiglie e imprese, per la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato di. Innovatecdel capitale sociale post money di Frisbi, mentre gli altri soci sono i fondatori Roberto Olivieri e Mattia Molfetta. La startup ha raggiunto nel 2021 un fatturato di circa 600 mila euro (+130% vs 2020).L'accordo è condizionato all'esito positivo dellalegale, amministrativa e fiscale attualmente in corso e la cui conclusione è prevista entro il 10 settembre. L'aumento di capitale riservato con sovraprezzo è diviso in:di 0,5 milioni di euro (pari al 15% del capitale sociale di Frisbi post money) entro 7 giorni dalla data della delibera dell’aumento di capitale;di 0,5 milioni di euro (pari ad un ulteriore 15% del capitale sociale di Frisbi post money) entro 6 mesi dal versamento della 1° tranche.Leda Frisbi saranno usate per rinforzare il team, affermare il posizionamento e l'immagine sul mercato, implementare i canali commerciali, le partnership e gli strumenti di vendita e comunicazione con l’utenza, garantire le coperture finanziarie per l'acquisto di energia, nonché le attività di acquisizione e gestione dei Clienti."Con questa operazione Innovatec amplia ulteriormente il ventaglio dei propri servizi indirizzati al mondo corporate e retail, con l'intento di essere l'del settore industriale", ha commentato Roberto Maggio, amministratore delegato di Innovatec.