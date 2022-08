Seduta positiva a Piazza Affari, ottima Tenaris dopo conti

Tenaris

(Teleborsa) -, in una seduta contraddistinta da una certa volatilità e in cui gli occhi degli investitori sono sullee sulle azioni delle. Alle 13 la Bank of England diffonde la decisione sui tassi di interesse, con il mercato che si aspetta un rialzo di 50 punti base all'1,75%. Il Bollettino economico della BCE ha invece evidenziato che "l'attività economica nell'area dell'euro sta rallentando" e che la guerra in Ucraina "rappresenta un persistente freno alla crescita". Confermato che nelle prossime riunioni del Consiglio direttivo "sarà opportuna un'ulteriore normalizzazione dei tassi di interesse".Sul FTSE MIBdi, che ha registrato un balzo di ricavi e margini nel 1° semestre dell'anno e comunicato un outlook positivo per la restante parte del 2022.il titolo, con il management che sta presentando i risultati del primo semestre alla comunità finanziaria. La società di telecomunicazioni ha anche raggiunto un nuovo accordo con DAZN, che fa cadere l'esclusività per la trasmissione delle partite della Serie A.Tra chi ha diffuso i risultati ieri sera, spiccano idi, che ha registrato ricavi lordi ed EBITDA record nel primo semestre 2022, e di, che punta a raggiungere già nel 2022 gli obiettivi del piano al 2024.anche, che stamattina ha alzato la guidance 2022 dopo un 1° semestre in crescita.Per quanto riguarda il, Credit Agricole Italia ha chiuso il primo semestre con un utile netto adjusted (cioè senza considerare gli oneri derivanti dall'integrazione di Creval) pari a 256 milioni di euro (+32%).ha registrato una raccolta netta totale a luglio pari a 543 milioni di euro, mentreha comunicato che la raccolta netta di risparmio gestito (escluse le deleghe assicurative di Ramo I) nel mese di luglio 2022 è stata positiva per 101 milioni di euro.a Piazza Affari per, operatore leader in Italia nel settore dell’Enterprise Content Management. Si tratta della quindicesima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,16%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,57%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il(Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 90,87 dollari per barile.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,56% a quota +210 punti base, mentre il rendimento delsi attesta al 2,92%.composta, che cresce di un modesto +0,66%, giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,25%, e performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,41%.Lieve aumento per la, che mostra sulun rialzo dello 0,59%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 24.859 punti. Guadagni frazionali per il(+0,25%); pressoché invariato il(+0,19%).di Milano, troviamo(+3,20%),(+2,75%),(+2,36%) e(+2,03%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,47%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,79%.scende dell'1,48%.Calo deciso per, che segna un -1,07%.del FTSE MidCap,(+7,77%),(+7,16%),(+2,03%) e(+1,71%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,79%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,77%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,33%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,31%.Tra i dati08:00: Ordini industria, mensile (atteso -0,8%; preced. -0,2%)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 32,52K unità)14:30: Bilancia commerciale (atteso -80,1 Mld $; preced. -85,5 Mld $)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 259K unità; preced. 256K unità)01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,2%; preced. -1,9%).