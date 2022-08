Seduta positiva per le borse asiatiche. Balzo di Alibaba

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, in scia all'ottimo andamento di Wall Street. Continuano le, con la Cina che ha lanciato esercitazioni militari senza precedenti in sei aree che circondano Taiwan, un giorno dopo una visita della presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi.Seduta in lieve rialzo per, con il, che avanza dello 0,69%; occhi puntati su, la più grande casa automobilistica giapponese, che riporterà i suoi guadagni nel corso della giornata. Sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 12.017 punti, mentresegna un +0,47%.Ottima la prestazione di(+1,59%), con le azioni diin netto rialzo prima dell'uscita della trimestrale, che trascina in alto altri titoli tecnologici.Sulla stessa tendenza, in frazionale progresso(+0,49%). Pressoché invariato(+0,14%); guadagni frazionali per(+0,21%).Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,16%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,11%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,05%.Il rendimento per l'è pari 0,18%, mentre il rendimento deltratta 2,72%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,2%; preced. -1,9%).