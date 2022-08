Borse asiatiche positive, banca centrale indiana alza tassi

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) -, che in questa settimana hanno sotto-preformato rispetto a Europa e Stati Uniti a causa dell'incertezza geopolitica causata dalla visita della speaker della Camera dei Rappresentanti USA, Nancy Pelosi. Intanto, la Cina si prepara a rilanciare nelle prossime ore le più ampie manovre militari della sua storia attorno all'isola di Taiwan, nonostante la condanna degli Stati Uniti, del Giappone e dell'Unione Europea. Proprio la borsa di Taiwan è una delle migliori, con il Taiex che balza di oltre il 2%, dopo le vendite dei giorni scorsi.Laha alzato ildi 50 punti base al 5,4%, in linea con le stime più hawkish e sopra il consensus del 5,25%. Le pressioni inflazionistiche sono di ampia portata e si prevede che rimarranno al di sopra del livello di tolleranza, ha affermato il governatore Shaktikanta Das.Segno più per il listino di, con ilin aumento dello 0,83%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per, che scambia con lo 0,50%.Sui livelli della vigilia(+0,11%); buona la prestazione di(+0,83%).Poco sopra la parità(+0,55%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo(+0,58%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,06%. Debole la giornata per l', che passa di mano con un calo dello 0,23%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,15%.Il rendimento dell'è pari 0,16%, mentre il rendimento delscambia 2,73%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,2%; preced. -1,9%).